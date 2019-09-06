تحديد قائمة التجهيزات التي تستوردها الجمارك وتعفى من الرسوم

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قائمة للمنتجات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية المستوردة من قبل المديرية العامة للجمارك.

وتضم هذه القائمة قرابة 200 سلعة مختلفة معفاة من الرسوم الجمركية عند إستيرادها .

وتطبق أحكام القرار في حالة إستيراد منتجات وتجهيزات لصالح مديرية للجمارك، في حين لم ينص على الحد الأقصى للاستفادة منه

وينص القرار في مادته الثالثة أن الإستفادة من الإعفاءات المقررة بتحرير شهادات حسب النموذج الملحق للقرار.

وذلك بإستفادة المستوردين الذين يباشرون عمليات لحساب مصالح الجمارك باشتراط إرفاق شهادات بالتصريحات عند عملية الجمركة

وتشمل قائمة المواد التي وقعها وزير المالية السيارات السياحية وغيرها ،القوارب والطوافات أجهزة الرادار للوقاية من السرعة ومراقبة الطريق .

بالإضافة إلى أجهزة تشويش على الهاتف النقال، كاشفات الألغام ،كاشفات الدخان أجهزة إنذار بالحرائق ، إنذار كهربائي للحماية ضد السرقة.

وكما ضمت القائمة أجهزة لمنشآت الموانئ والمطارات، رادار الطائرات و أسلحة حربية ما عدا مسدسات الدوارة أسلحة نارية .