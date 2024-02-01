تحديد قيمة المساعدة الإستثنائية للطلبة الفلسطينيين بالجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك، تم من خلاله تحديد قيمة المساعدة المالية الإستثنائية. الممنوحة لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية.

ويتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتضمن منح مساعدة مالية استثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية. المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية.

وحددت قيمة هذه المنحة بـ 10 آلاف دج شهريا تمنح خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس. بعنوان السنة المالية 2024 ويمكن تمديد الاستفادة من هذه المساعدة المالية “عند الاقتضاء وفق نفس الكيفيات”.

ويتم التكفل بالمساعدة المالية المشار إليها على عاتق ميزانية الدولة وتقيد بصفة استثنائية في باب المنح الوطنية (منح الطلبة الأجانب). في ميزانية مديرية الخدمات الجامعية التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية.

وتدفع المساعدة المالية للطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية على أساس القوائم الاسمية المعتمدة من طرف وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. والمؤشر عليها من طرف مصالح وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.