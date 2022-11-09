تحديد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها

أمضى الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان مرسـوما تنفيذيا يحدد قيـمة دمـغة الـمحاماة وكـيفيات تحصيلها.

وتضمن للعدد الاخير من الجريدة الرسمية صدرمرسوم تنفيذي رقم 22-370 مؤرخ في أول ربيع الثاني عــام 1444 المــوافــق 27 أكتوبر سـنة 2022 ،يـعدل ويـتـمم المرسـوم التنفيذي رقم 18-180 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 المـوافق 15 جويلية سنة 2018 الذي يحدد قيمة دمغة الـمحاماة وكـيفيات تحصيلها.

وفقا للعدد رقم 72 يهدف هذا المرسوم تـعـديل وتـتمـيـم المرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 جويلية سنة 2018. بخصوص قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها.

وحدد المرسوم قيمة الدمغة بالنسبة للمحاكم بـ 200 دينار.

أما بالنسبة المجالس القضائية والمحكمة الإدارية وكذا الجهات القضائية العسكرية فقد حددت قيمة الدمغة بـ 400 دينار.

بينما حددت قيمة الدمغة بالنسبة محكمة الجنايات والمحكمة العاليا وكذا المحاكم الإدارية للإستئناف و مجلس الدولة ومحكمة التنازع بـ 500 دينار.

وبخصوص قيمة الدمغة في الأوامر على العرائض القضائية بالنسبة لجميع الجهات القضائية فقد حددت بـ 100 دينار.