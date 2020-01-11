تحديد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي

حددت وزارة الطاقة كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرارا وزاريا مشتركا يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي.

حيث تم تحديد تنفيذ المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي عند وقوع حادث إشعاعي أو نووي.

كما نص القرار الوزاري المشترك أن إعداد المخطط يتم لمدة 5 سنوات، ويحين كل سنة وفقا لتغير الظروف التي تؤثر على مكونات المخطط.

وتم الموافقة على كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي من قبل كل من الوزراء المكلفين بوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا بوزارة الطاقة.