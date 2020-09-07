تحديد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بتخفيض نسبة الفوائد على القروض

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيدي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بتخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية.

وحسب ما جاء في المرسوم رقم 20-239 والمؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 أوت 2020، فإن هذا الإجراء استثنائي ويخص المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا.

كما يخص هذا الإجراء الأقساط المستحقة بداية من اول مارس 2020.

وأضاف المرسوم، بأن هذا الإجراء يخص أيضا القروض التي سبقت إعادة جدولتها ولم يتم الوفاء بأقساطها المستحقة بتاريخ أول مارس الماضي وما بعدها.

وسيستفيد من هذا المرسوم التنفيذي، مؤسسات تمويل المشاريع الاستثمارية والمرقون العقاريون المساهمون في إنجاز سكنات عمومية والخواص الذي اقتنوا سكنات جماعية أو شيدوا سكنات ريفية،

بالإضافة إلى الشباب ذوو المشاريع والمستفيدون من القروض المصغرة والبطالون ذوو المشاريع البالغون ما بين 30 و50 سنة والفلاحون ومربو المواشي والمستفيدون من القروض الفل.