تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص للمؤسسات السمعية البصرية

وقع الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان على مرسوما تنفيذيا كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بعنوان “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 14 مرسوم تنفيذي رقم 23-88 مؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”.

ووفقا لذات المرسوم يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص كما يعتبر الوزير المكلف بالاتصال الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.

ونص المرسوم على ان يقيد في حساب التخصيص الخاص الأتي:

في باب الإيرادات

حاصل الرسوم المحصلة عن أجهزة البث الإذاعي والتلفزي واستعمالها.

الإتاوة على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عـن طريق الأقمار الصناعية.

في باب النفقات

مساهمة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية.

تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال.

تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صنـدوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية” بموجب قرار مشترك بين الـوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال.

يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.