تحديد مدة تكوين مفتشين في الإبتدائي لهذه المواد

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعـض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق 5 بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجـب عــــام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه المتمم، بتحديد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، اختصاص لغــة إنجليزية، واختصاص تربية بدنية ورياضية، طبقا للجدولين الملحقين بهذا القرار.

وبخصوص برنامج التكوين المتخصص للإلتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، اختصاص لغة إنجليزية، فإن برنامج التكوين النظري يمتد لـ10 أشهر، في حين يمتد التربص التطبيقي، لمدة شهرين.

أما بخصوص برنامج التكوين المتخصص للإلتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، اختصاص تربية بدنية ورياضية، فإن برنامج التكوين النظري يمتد لـ10 أشهر، في حين يمتد التربص التطبيقي، لمدة شهرين.

وفيما يلي جداول برنامج التكوين المتخصص للإلتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، اختصاص لغة إنجليزية، وتربية بدنية ورياضية: