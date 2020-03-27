تحديد معايير المطابقة والرقابة على نوعية منتجات التجميل والتنظيف الجسدي

حددت كل من وزارة التجارة والصناعة معايير المطابقة والرقابة على نوعية منتجات التجميل والتنظيف الجسدي.

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا وزاريا مشتركا يتضمن النظام التقني الذي يحدد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني.

ويخص القرار كل مستحضر أو مادة معد للإستعمال في مختلف الأجزاء السطحية لجسم الإنسان، مثل الأظافر، الشفاه،الأسنان،الأغشية، بإستثناء الدواء.

وأكد القرار الوزاري أنه يجب على هذه المواد، أن لا تحتوي على الكائنات الحية الدقيقة، بكميات قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وأمنه.

وتحدد هذه المعايير مدى قبول منتوج أو حصة من مادة تجميل وتنظيف بدني، وذلك على أساس إنعدام أو وجود الكائنات الحية الدقيقة.

كما حدد أيضا القرار الوزاري المشترك إجراء القيام بالتجربة وتفسير نتائج التحاليل الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني.