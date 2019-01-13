تحديد مهام الولاة المنتدبون في المقاطعات الإدارية الجديدة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدب.

وأبرز المرسوم رقم 18-337، المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، أنه في حالة إمتداد المقاطعة الإدارية الى أجزاء إقليمية لعدة بلديات.

يحدد مجال عمل وتنسيق المقاطعة الإدارية عند الحاجة عن طريق التنظيم.

كما ينص المرسوم على أن الوالي المنتدب يمارس مهامه تحت سلطة والي الولاية، ويقوم بتنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية.

وكذا مصالح الدولة الموجودة بها”، ناهيك على تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الادارية ومتابعتها وقيادتها”.

زد إلى ذلك السهر على مساهمة مصالح الأمن الموجودة بالمقاطعة الإدارية وبالتنسيق معها على حفظ النظام العام والأمن العمومي.

في سياق متصل يكلف الوالي المنتدب بمهام إقتصادية وإجتماعية في صورة الإستثمار العمومي والأملاك العمومية المرافق العمومية والحالة المدنية

تجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد وقع مؤخرا على المرسوم الرئاسي المتضمن

إستحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بولايات الجزائر العاصمة، البليدة، قسنطينة، عنابة، و وهران.

وتخص المقاطعات الادارية الجديدة ذات التجمعات السكنية الكبيرة التي عرفت في الآونة الأخيرة تطورا عمرانيا ملحوظا.