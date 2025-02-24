تحديد مواقيت العمل خلال شهر رمضان

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، عن مواقيت العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وحسب بيان للمديرية، تحدد أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية. خلال هذا الشهر من يوم الأحد إلى يوم الخميس، كما يلي:

بالنسبة لولايات الجنوب، فإن مواقيت العمل ستكون من الساعة الثامنة صباحا (8سا) إلى الساعة الثالثة زوالا (15سا).

ويتعلق الأمر بولايات أدرار، وتمنراست، وإليزي، وتندوف، وبشار، وورقلة، وغرداية، والأغواط، وبسكرة، والوادي، وتيميمون. وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.

أما بالنسبة لباقي الولايات الأخرى، فتكون أوقات العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا (8سا و30د)، إلى الساعة الثالثة والنصف زوالا (15سا و30د).

وأشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى أنه “يتم الرجوع إلى مواقيت العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك”.