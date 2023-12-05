تحديد موعد إسدال الستار على مرحلة الذهاب للرابطة الثانية

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم “هواة” عن موعد انتهاء مرحلة الذهاب بالنسبة لمجموعتي وسط شرق ووسط غرب.

وأكدت ان مرحلة الذهاب ستنتهي يوم 26 جانفي 2024 بإجراء الجولة الـ 15، كما أضافت في بيان لها، اليوم الثلاثاء “تمت برمجة أخر جولة جهوية لكأس الجزائر الخاصة بأندية الرابطة الثانية يوم الثلاثاء والأربعاء والسبت 11 و 12 و 16 ديسمبر 2023.

كما حددت موعد مباراة الذهاب المتأخرة التي تجمع بين جمعية عين مليلة ونجم التلاغمة الذي سيكون يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الحالي.

للإشارة، فإن رائد ترتيب مجموعة وسط شرق، هو نادي أولمبيك أقبو بـ 16 نقطة، في حين يتربع عل عرش مجموعة قسم وسط غرب ترجي مستغانم بـ 17 نقطة.

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