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الرياضة

تحديد موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة مولوديتي البيض والجزائر

بقلم فيصل زيان بوزيان
تحديد موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة مولوديتي البيض والجزائر
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أعلنت إدارة نادي مولودية البيض، اليوم الخميس، عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة مولودية البيض أمام مولودية الجزائر.

والتي تندرج في إطار الجولة 18 من الرابطة الأولى المحترفة.

وحسب بيان إدارة نادي مولودية البيض، عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، فإن عملية بيع تذاكر المواجهة ستنطلق غدا الجمعة  مساءً، لغاية يوم المباراة السبت، بداية من الساعة 16.00 مساءً.

كما أوضح ذات البيان، أن عملية بيع التذاكر ستتم على مستوى شبابيك المركب الرياضي الرائد زكريا المجدوب فقط.

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