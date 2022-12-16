تحديد موعد الفصل في ملف احتضان الجزائر لكأس إفريقيا 2025

كشف المكلّف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود عن موعد الفصل في ملف احتضان الجزائر لـ “كان” 2025.

وقال عبود في تصريح له اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية “ننتظر فصل المكتب التنفيذي، كما أؤكد اني سلّمت كل الوثائق المعنية حسب متطلبات الاتحاد الإفريقي بمصر.”

وأضاف عبود “قدمت رسالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم،كما أن هناك بلدان أخرى ستقدم ملفات أخرى و ستتسابق لأجل احتضان الطبعة”.

كما ختم عبود عن موعد الرد من قبل المكتب التنفيذي لـ “الكاف” :”الموعد سيكون في 10 فيفري اي بعد كأس افريقيا للمحلّيين. وهو موعد الفصل”.

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