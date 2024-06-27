تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد للمحترف الأول

أعلن المكتب الفيدرالي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن انطلاق منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بتاريخ 14 سبتمبر.

كما تم الكشف عن موعد إجراء نهائي كأس السوبر الذي سيكون خلال شهر جانفي من عام 2025. فيما حدد إنطلاق مباريات الدور 32 من كأس الجمهورية للموسم الجديد يومي 20 21 ديسبمر،.

وأكد المكتب الفيدرالي، أن سيعتمد على تقنية الفار” خلال نهائي كأس الجمهورية بشكل رسمي.

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