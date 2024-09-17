تحديد موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد والجمارك البوركينابي
بقلم عزيز طالبي
كشفت إدارة شباب بلوزداد، أن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الفريق أمام نادي الجمارك البوركينابي سيكون مساء اليوم عبر منصة “تذكرتي”.
وقالت إنّ أسعار التذاكر ستكون 500 دج للتذكرة العادية و 1000 دج لتذكرة VIP .
كما أكدت أن موعد فتح أبواب ملعب ميلود هدفي الذي سيحتضن المباراة سيكون بداية من الـ 12:00 سا ظهرا.
إلى جانب ذلك، طالبت إدارة أبناء العقيبة من الجماهير البلوزدادية الالتزام بعدم ادخال الألعاب النارية إلى الملعب حفاظا على الأمان و التنظيم، كما قالت إن كافة المرافق من مأكولات ومشروبات ستكون متوفرة داخل الملعب.
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