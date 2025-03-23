تحديد موعد بيع تذاكر مباراة مولودية بجاية وشباب بلوزداد

كشفت إدارة شباب بلوزداد، في بيان لها، اليوم الأحد، عن تخصيص 15 ألف تذكرة، لانصار الفريقين المخصصة لمواجهة مولودية بجاية بملعب المجاد الراحل حسين ايت احمد بتيزي وزو.

وقالت أن القرار، اتخذ عقب الاجتماع الأمني، اليوم الأحد، الذي سبق مباراة الدور ربع النهائي.

كما كشفت عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر المواجهة المرتقبة عبر منصة “تذكرتي” بداية من يوم الأربعاء 26 مارس على الساعة الـ 10:00 صباحا، التي ستكون مقدرة بـ 500 دج.