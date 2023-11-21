تحديد موعد عودة بن ناصر إلى المنافسة الرسمية

كشف الإعلام الإيطالي عن موعد عودة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى المنافسة الرسمية رفقة ناديه الإيطالي ميلان.

وأكدت صحيفة “سكاي سبور” الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن بن ناصر سيكون حاضرا في مباريات ميلان يوم 17 ديسمبر القادم لكن مع رديف النادي الإيطالي العريق.

وينتظر، عشاق و متتبعي اللاعب من الجزائريين عودة “الدينامو” إلى المنافسة الرسمية و لعب عدد من الدقائق مع “الروسونيري”، كما ينتظرون عودته إلى كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي التي تنتظرها منافسة كأس امم افريقيا في 13 جانفي القادم.

و يعتبر الخبر، بمثابة الدفعة القوية لمهندس تتويج الخضر بكان 2019 بمصر، ليقود تشكيله لإعادة السيناريو و الفوز بـ “كان” كوت ديفوار.

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