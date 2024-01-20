تحديد موعد عودة غويري إلى المنافسة
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم السبت، عن موعد عودة لاعب رين والدولي الجزائري أمين غويري، إلى الميادين، بعد غياب دام لحوالي لثلاث أسابيع.
وحسب مانقله موقع ROUGE Mémoire المقرب من نادي رين، فإن عودة لاعب الخضر غويري لأجواء المنافسة، ستكون الأسبوع المقبل.
وللإشارة، ضيع اللاعب غويري المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 2023، بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الركبة، بتاريخ 20 ديسمبر الماضي.
🔴⚫🚑 Point médical au Stade Rennais. #SRFCOM
Rieder ➡️ estimation 6 semaines d’absence (métatarse)
Gouiri ➡️ reprise de l’entraînement la semaine prochaine
Assignon et Le Fée ➡️ reprise ce vendredi pour évaluer si leur participation contre Marseille est possible https://t.co/RiSP0paY5M
— ROUGEmémoire 🔴⚫ (@ROUGEmemoire) January 19, 2024
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