تحديد موعد عودة منافسة كأس الجمهورية

تُسحب اليوم الثلاثاء، قرعة الدور 32 لكأس الجمهورية 2022-2023، بعد توقف دام لثلاث سنوات.

وستلعب لقاءات هذا الدور بتاريخ 25 و26 نوفمبر الحالي، وجرى تحديد تاريخ 9 و10 ديسمبر لإجراء الدور الـ16 للمنافسة.

كما تم تحديد تاريخ 27 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء لقاءات الدور الثمن النهائي لكأس الجمهورية.

بعدها ستتوقف المنافسة، وتستأنف شهر أفريل المقبل بإجراء لقاءات الدور ربع نهائي بتاريخ 7 و8 أفريل المقبل.

وبخصوص قرعة النصف النهائي حُددت بتاريخ 18 أفريل، وتلعب اللقاءات بتاريخ 9 ماي المقبل، على أن يكون النهائي في الفاتح جوان 2023.

يجدر للإشارة، أُلغيت طبعة 2019 -2020 لكأس الجزائر، في الدور ربع النهائي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتم إلغاء نسخة 2021 من كأس الجمهورية، وتعويضها بكأس الرابطة المحترفة التي توجت بها شبيبة القبائل.

وستكون قرعة الدور 32 لكأس الجمهورية مبثة عبر قناة الجزائر الثالثة بداية من الساعة الـ18.00 مساءا.