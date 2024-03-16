تحديد موعد قرعة ثمن وربع نهائي كأس الجزائر

أعلنت لجنة تنظيم كأس الجزائر التابعة لـ “الفاف”، اليوم السبت، على أن حفل قرعة دور ثمن وربع نهائي كأس الجزائر يوم الأحد 17 مارس 2024 بداية من 22:30 سا.

كما قالت لجنة تنظيم كأس الجزائر أن القرعة برمجت بمقر المؤسسة العمومية للتلفزيون العمومي بالكاليتوس.

وأكد أن القرعة ستبث على الهواء مباشرة من قبل المؤسسة العمومية الناقلة لمنافسة السيدة الكأس.

إلى جانب ذلك، كشفت عن هوية الملاعب التي ستحتضن مباريات ربع النهائي وهي ملعب ميلود هدفي بوهران وملعب 19 ماي 1956 بعنابة وملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وملعب 5 جويلية الأولمبي.