تحديد موعد مباراة الجزائر والسعودية في الألعاب الإسلامية

سيكون المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة على موعد مع مواجهة منتخب السعودية يوم الاحد في نصف نهائي دورة الألعاب الإسلامية.

وقالت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية أن المنتخب الوطني سيلعبه مباراة بداية من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي.

كما أن المباراة ستقام بملعب “الجمهورية” الذي احتضن مباريات المجموعة الثانية.

وستلعب المباراة نصف النهائي الثانية بين تركيا وأذربيجان بملعب 15 جويلية.

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