تحديد موعد ومكان إجراء مواجهة الخضر أمام مصر وديا

كشفت مصادر إعلامية عربية، اليوم الإثنين، عن موعد ومكان إجراء المواجهة الودية المرتقبة بين المنتخب الوطني أمام نظيره المصري شهر أكتوبر المقبل.

وحسب ما كشفه موقع “الخليج” الإماراتي، فإن مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره المصري ستُجرى بتاريخ 15 أو 16 أكتوبر المقبل بدلاً من يوم 17 بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح المصدر، أن تغيير تاريخ المواجهة بين المنتخبين يعود لتفادي تزامن مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي السوبر ليغ الإفريقي يوم 20 أكتوبر لتسريح لاعبيه الدوليين.

وستدخل هذه المواجهة في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار وتصفيات مونديال 2026.