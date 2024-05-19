تحديد موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني

نجحت فرق البحث والإنقاذ في تحديد مكان حادثة مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وحسب مصادر إعلامية محلية، فإن المروحية تتواجد بالقرب من قرية أوزي في غابات أرسباران، بمقاطعة ورزقان، إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وقال التلفزيون الإيراني، إن نظام تتبع مروحية الرئيس يظهر أن الحادث الذي تعرضت له وقع قرب منجم نحاس سونقون شمال غربي إيران.

ومن جهته، كشف رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، أنه لا إمكانية لمواصلة البحث عن مروحية الرئيس جوا والعمل يقتصر على الطرق البرية

مضيفا أن مروحية الرئيس هبطت بمنطقة جبلية وعرة والظروف الجوية تعوق البحث بالمسيرات.

وكانت وكالة أنباء “إرنا” كشفت أن فريق البحث والإنقاذ قد وصل منذ بضع الوقت إلى موقع الحادث. وتابعت أن “ظروف الطقس الصعبة والضباب تعقد جهود الإنقاذ”.

كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

ونقلت “إرنا” عن مصادر محلية قولها إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسؤولين الآخرين.

وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز: “ما زلنا متفائلين لكن المعلومات الواردة من موقع الحادث مثيرة للقلق”.

وأضاف ذات المسؤول، إن حياة الرئيس رئيسي إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في خطر، عقب حادث طائرة هليكوبتر.

وأضاف: “لا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية”.

فيما كشفت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، أنه يعقد حاليا في مطار تبريز اجتماع للبحث عن المروحية المنكوبة التي كانت تقل الرئيس.