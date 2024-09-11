تحديد نوع إصابة بن ناصر و مدة غيابه !

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الأربعاء، نوع الإصابة التي يعاني منها الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، ومدة غيابه عن الميادين.

وحسب ما أوضحه موقع “سكاي سبورتس”، فإن متوسط ميدان الروسونيري، يعاني من تمزق على مستوى عضلة الساق اليمنى.

وأوضح المصدر ذاته، أن عودة دينامو وسط الميدان، بن ناصر، ستكون بعد جانفي 2025.

ULTIM’ORA MILAN#Bennacer non tornerà in campo

prima di gennaio

Gli esami hanno evidenziato uno strappo al polpaccio destro#SkySport #SkySerieA

— skysport (@SkySport) September 11, 2024