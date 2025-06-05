تحديد هوية أحد الإرهابيين المقضي عليهم بخنشلة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني تحديد هوية أحد الإرهابيين المقضي عليهم يوم 3 جوان بالقطاع العسكري بخنشلة - الناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه تبعا لعملية البحث والتمشيط التي نفذتها مفارز من الجيش الوطني الشعبي يوم 3 جوان 2025. بمنطقة واد بودخان بالقطاع العسكري خنشلة – الناحية العسكرية الخامسة. وتم على إثرها القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف. بالإضافة إلى كمية من الذخيرة. تم تحديد هوية إرهابي واحد، والعملية متواصلة لتحديد هوية الثاني.

كما أشار البيان إلى أنه تم تحديد هوية أحد الإرهابيين المقضي عليهم، ويتعلق الأمر بالإرهابي مريخي عبد الرحمن، المكنى “حذيفة أبو بشرى”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007. إذ كان أميرا ضمن جماعة إرهابية مسلحة تنشط شرق البلاد. علماً أن عملية تحديد هوية الإرهابي الثاني متواصلة.