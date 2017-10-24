تحديد هوية إرهابي مقضى عليه في جيجل

تمكنت وحدات الجيش من تحديد هوية أحد الإرهابيين المقضي عليهما أمس بولاية جيجل ويتعلق الأمر بالمسمى”ب.عبد الرزاق”المكنى”أبو البراء”.

إلى ذلك تمكنت عناصر االجيش الوطني الشعبي من تدمير 3 مخابئ للإرهاب في باتنة وعين الدفلى، تحوي مواد غذاية.

وحسب بيان لوزراة الدفاع فقد تم توقيف 13 مهربا في الوادي وتمنراست وبرج باجي مختار،وحجز 10 أجهزة كشف عن المعادن.

العملية مكنت من حجز 1380 لتر من الوقود وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية و4406 كيسا من مادة التبغ.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني 4 بارونات مخدرات وضبط 14.3 كلغ من الكيف المعالج بكل من تلمسان وبسكرة

اضافة الى 56 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت وبشار وأدرار وتندوف.