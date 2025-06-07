تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما بخنشلة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني تحديد هوية أحد الإرهابيين المقضي عليهما يوم 3 جوان بالقطاع العسكري بخنشلة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني أنه تبعا لعملية البحث والتمشيط التي نفذتها مفارز من الجيش الوطني الشعبي يوم 3 جوان 2025 بمنطقة واد بودخان بالقطاع العسكري خنشلة بالناحية العسكرية الخامسة، والتي تم على إثرها القضاء على إرهابيين إثنين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

ومكنت عملية تحديد هوية الإرهابيين إثنين المقضي عليهما، من التعرف على:

الإرهابي مريخي عبد الرحمان، المكنى “حذيفة أبو بشرى” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007.

والإرهابي حدد الهاشمي، المكنى “حمزة السوفي” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006.

وأكد البيان ان الإرهابيان كانا يصنفان أميرين ضمن جماعات إرهابية مسلحة كانت تنشط في شرق البلاد.