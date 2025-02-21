تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه في المدية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن هوية الإرهابي الخطير، الذي تم القضاء عليه امس الخميس، بغابة شنڤورة، كاف الشرﭬـي بإقليم القطاع العسكري المدية بالناحية العسكرية الأولى.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة: “تبعا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الدفاع الوطني. والمتعلق بالعملية النوعية التي نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس الخميس. والتي أفضت إلى القضاء على إرهابي خطير بغابة شنڤورة، كاف الشرﭬـي بإقليم القطاع العسكري المدية بالناحية العسكرية الأولى. يتعلق الأمر بالإرهابي صوان بوعلام المكنى “هلال””.