تحديد هوية الارهابي المقضي عليه بواد جنجن بولاية جيجل

حددت المصالح المختصة للجيش الوطني الشعبي هوية الارهابي المقضي عليه في 20 سبتمبر 2020 بواد جنجن بجيجل، ويتعلق الأمر “سليمان يوسف” المدعو أبو قتادة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه فإن الارهابي كان يستعد لتنفيذ عملية انتحارية.

وفي سياق متصل، كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من باتنة وسكيكدة وتبسة وعين الدفلى مسدسين اثنين آليين ومواد كيماوية ومعدات تدخل في إعداد القنابل تقليدية الصنع.

كما تم أيضا كشف ثلاثة مخابئ وخمسة قنابل تقليدية الصنع، فيما تم توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل بومرداس وجيجل.

بالموازاة مع ذلك وفي إطار في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومحاربة الاتجار بالمخدرات ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة بالنعامة، كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثلاثة قناطير و”63,4″ كيلوغرام.

وأوقفت مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود ببشار ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 64 كلغ من الكيف المعالج.

في السياق ذاته، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود، خلال عمليات بكل من تلمسان وأم البواقي وباتنة وقسنطينة والجزائر وعنابة وورقلة 08 تجار مخدرات وحجزت (0,870) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(117116) قرص مهلوس.

فيما تم توقيف 3 أشخاص وحجز 14621 وحدة من مختلف المشروبات بكل من قسنطينة والنعامة وبسكرة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 20 شخصا وحجزت 13 سلاحا ناريا و754771وحدة من الألعاب النارية بكل من سطيف وعين صالح وورقلة والمسيلة.

فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، 109 شخصا وحجزت شاحنة و4 مركبات رباعية الدفع و55 مولدا كهربائيا و30 مطرقة ضغط.

طكما تم ضبط و حجز أزيد من 200 لتر من المواد الكيماوية و75 كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 4,5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (31052) لتر بكل من أدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 80 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إيليزي وتلمسان وعين قزام و بشار.