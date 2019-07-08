تحديد هوية “السراقين” والعثور على السيارة المستخدمة في سرقة وجر فتاة بعنابة

تمكنت مصالح الأمن بولاية عنابة، من العثور على السيارة التي استخدمت في سرقة وجر فتاة في الطريق السيار سيدي عاشور.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن عملية البحث عن الجناة لا تزال متواصلة، وهذا بعدما تم تحديد هويه الجناة ومكان إقامتهم.

حيث تعرفت مصالح الأمن على الجناة من خلال استغلال لوحة ترقيم السيارة التي ظهرت خلال الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

الحادثة وقعت في منطقة سيدي عاشور بالقرب من حديقة تسلية والألعاب، وعلى بعد أمتار من مقر وحدة التدخل السريع التابعة للأمن بعنابة.

للإشارة فإن حادثة اليوم، هي الثانية من نوعها في ظرف شهر بعد حادث الإعتداء على فتاة بنفس الطريقة من طرف شابين كانا على متن دراجة نارية بحي القمم، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.