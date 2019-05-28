تحديد هوية الشخصين المشتبه فيهما بالاعتداء على عون الشرطة ووضعهما رهن الحبس

أعلن وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، الرأي العام أن مصالح الضبطية القضائية التابعة لفرقة الشرطة القضائية لسيدي امحمد ، قد تمكنت من تحديد هوية الشخصين المشتبه فيهما اللذان قاما بالاعتداء على عون شرطة الجمعة الفارطة.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية تلقت “النهار” حصريا نسخة منه، ” أنه يتعلق الأمر بكل من المدعويين “ه.ز” البالغ من العمر 38 سنة ، “س،ي” 28 سنة، ليتم تقديمهما بتاريخ 26 و27 ماي أمام وكيل الجمهورية.

وقد دعا وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، بفتح تحقيق قضائي، بعد توجيه تهمتي جناية محاولة القتل العمدي وجنحة الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية.

ليتّم وضعهما رهن الحبس المؤقت بعد سماع أقوالهما من طرف قاضي التحقيق.