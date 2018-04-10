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تحديد هوية الطفلين الغريقين في سد المستقبل بالبليدة

أخبار الجزائر
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تحديد هوية الطفلين الغريقين في سد المستقبل بالبليدة
بقلم إيمان ضيف الله

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية البليدة من تحديد هوية الطفلين اللذين لقيا حتفهما صباح اليوم الثلاثاء غرقا بقناة سد المستقبل بموزاية.

و يتعلق الأمر بالطفل م. مروان البالغ من العمر 16 و صديقه غ.سليمان 13 سنة و اللذان كان يدرسان بمتوسطة بلهاشمي قدور بموزاية.
حسب مصالح الحماية المدنية الذي أشار إلى نقل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العفرون.
يذكر أن عناصر الحماية المدنية لدائرة موزاية (غرب البليدة) تدخلت صباح اليوم في حدود الساعة العاشرة و النصف صباحا.

للبحث عن طفلين داخل قناة سد المستقبل.
و هذا بعد تلقيها لبلاغ من طرف مواطن عثر على ملابسهما بجوار السد.

ليتم انتشالهما بعد نحو ساعة من الزمن من إنطلاق عمليات البحث.
من قبل فرقة الغطاسين التي استعانت بها للتأكد من عدم وجود ضحايا محتملين آخرين.

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