تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار بولاية ماين الأمريكية

كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، عن إسم شخص مُشتبه به في اطلاق النار الذي وقع بولاية ماين. وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات.

وقالت الشرطة في مدينة ليوستون، إنها تحاول تحديد موقع روبرت كارد، “الشخص المشتبه به فيما يتعلق بحادث إطلاق النار الجماعي. مشيرة إلى أنه “يجب إعتباره مسلحا وخطيرا”.

وذكرت قناة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن المشتبه به، البالغ من العمر 39 عاما. في حادث إطلاق النار الجماعي لديه تاريخ في الخدمة العسكرية ومشكلات صحية نفسية.