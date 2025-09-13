تحديد هويتي الإرهابيين المقضي عليهما بتيبازة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما، يوم 08 سبتمبر 2025، على مستوى بلدية بني ميلك بدائرة الداموس بالقطاع العسكري تيبازة بإقليم الناحية العسكرية الأولى.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “مكنت عملية تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما، من التعرف على كل من الإرهابي عليوي فيصل، المكنى “أبو محسن”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2019. والإرهابي جليدي رشيد، المكنى “خالد”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005”.

وأشار البيان، إلى أن الإرهابيان كانا ضمن بقايا جماعة إرهابية مسلحة كانت تنشط وسط البلاد.

للإشارة، تم خلال هذه العملية، استرجاع بندقية رشاشة من نوع (FMPK). ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، منظار ميدان وأغراض أخرى.