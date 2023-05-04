تحديد 11 ماي للنطق بالحكم في قضية لويزة حنون

حددت قاضي جلسة محكمة الجنح بسيدي امحمد تاريخ 11 ماي الجاري للنطق بالحكم. في قضية الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون المتابعة بتهمة القذف بعد شكوى رفعتها ضدها وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي.

هذا وقد طالب المحامي الاستاذ عدنان بوشعيب المتاسس في حق وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي بتعويض قدره 10 ملايين دج. عن الاضرار التي لحقت بموكلته التي تعرضت لحملة شرسة من قدف. وادعاءات كاذبة و تشهير بناءا على معلومات خاطئة بهدف تشويه سمعتها و سمعة عائلتها ،و لأغراض اخرى شخصية و سياسية.

هذا وقد رافع المحامي بوجمعة غشير مؤكدا ان ماقامت به موكلته لويزة حنون يندرج ضمن صلاحياتها كبرلمانية و في اطار مهامها كنائب مكلف بالرقابة على المال العام و بالتالي فإنها تحضى بالحصانة، و لا يمكن مسائلتها على ماقامت به في اطار مهامها البرلمانية سواء في جلسات المجلس المنعقدة بالبرلمان او خارجها ،وبعد نهاية و غلق باب المرافعات طالبت لويزة حنون بتبرئتها وقالت ” انا اقف امامكم اليوم و ضميري مرتاج و قمت بعمل برلماني نزيه و شفاف ،كما انني دافعت على المال العام و عملت في اطار قانوني و منظم و هو النشاط البرلماني.