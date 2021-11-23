تحديد 11 موقعا لإنجاز مشروع محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية

حدّدت وزارة الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة 11 موقعا لإنجاز مشروع “سولار 1000”. الذي يتضمن محطات للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تقدر بـ 1000 ميغاواط.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تحديد فرقة عمل لإعداد الوثائق الخاصة بالمناقصة الموجهة للمستثمرين في إطار “سولار 1000”. ولفحص العناصر الخارجية المرتبطة بهذا المشروع. في انتظار الإنطلاق الفعلي للشركة الجزائرية للطاقات المتجددة “شمس”.

وأوضح البيان، أن هذه الفرقة قامت بإجراء عدة أعمال تحضيرية تمهيدا لإطلاق مشروع “سولار 1000” قبل نهاية العام الجاري. على غرار إختيار وحجز مواقع ملائمة لمتطلبات إنجاز محطات الطاقة الشمسية لمشروع “سولار 1000”. حيث تم مراعاة إمكانية الوصول إلى المواقع والربط بالشبكات الكهربائية وغيرها من المتطلبات.

كما تم تحديد 11 موقعا بمساحة إجمالية تقدر بـ 4250 هكتارا. بمشاركة فعالة من طرف الولايات المعنية وهي البيض، ورقلة، الوادي، المغير، غرداية وبشار. كما قامت بإعداد الشروط المالية الملائمة لهذا النوع من المشاريع. لجعله قابلا للتمويل من طرف المستثمرين، وذلك بمساهمة من وزارة المالية.

وزير الإنتقال الطاقوي يستقبل المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة المتجددة

استقبل وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان أمس، المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة المتجددة “شمس”، إسماعيل موغاري، والذي تم تنصيبه مؤخرا.

وقد قدم الوزير زيان تهانيه وتشجيعاته للمدير العام متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، ومؤكدا حرص الوزارة ودعمها الكامل له في سبيل تحقيق المشاريع ذات الافاق المستقبلية”.

كما لفت إلى المهام الكبيرة الموكلة لهذه الشركة والتي ستتكفل بتسريع وتيرة تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة. والذي يشكل إحدى الإلتزامات الأساسية لرئيس الجمهورية.

وأشار البيان، أنه قد تم إنشاء شركة شمس (SHAEMS) بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم. وهي مكلفة بتطوير البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، ولاسيما مشروع “سولار 1000” المتمثل في إطلاق مناقصة موجهة للمستثمرين لإنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية تقدر بـ 1000 ميغاواط.

كما سيتم إنشاء هيكل تنظيمي، في طابع شركة متخصصة في تطوير الطاقات المتجددة، وضرورة وجود نقطة محورية او شباك موحد يعمل لتسهيل تنفيذ مشاريع مربحة وجاهزة للاستثمار في هذا المجال _يضيف البيان_.

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