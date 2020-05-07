تحديد 18 ماي كآخر أجل لإيداع  طلبات الحركة التنقلية

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الوطنية أمرتهم من خلالها بالشروع في إيداع الملفات الخاصة بالحركة التنقلية الخاصة بالسنة الدراسية 2020/2021 وهذا قبل 18 ماي من الشهر الجاري .

وتتمثل قائمة المناصب الشاغرة و القابلة للشغور الخاصة بحركة الموظفين في مديرو الثانويات و مفتشو التعليم الابتدائي و المتوسط ، مفتشو التوجيه المدرسي و المهني ،مديرو المتوسطات ، نظار الثانويات ،المقتصدون و المقتصدون الرئيسيون، مستشارو التوجيه المدرسي و المهني رئيسيون و عاديون و أسلاك التغذية المدرسية بحيث تكون هذه المناصب محل منافسة في حركة التنقل للسنة الدراسية 2021/2020.

وطالبت وزارة التربية من الفائت المعنية بالحركة بضرورة ملء استمارة الطلبات والتقيد بالشروط المحددة في المنشور الإطار رقم 05/90/96 المعدل والمتمم بالمنشور التكميلي المؤرخ في 2006 .

كما طالبت الوزارة من الفئات المعنية بضرورة تقديم الطلبات قبل تاريخ 18 ماي الجاري