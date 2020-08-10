تحديد 33 شاطئا مرخصا ومسموحا للسباحة بوهران

بعد الفتح التدريجي للشواطئ واماكن الاستجمام والمنتزهات مع التقيد بالبروتوكولات الصحية ابتداء من يوم ااسبت القادم حددت ولاية وهران 33 شاطئا مرخصا ومسموحا للسباحة على مستوى مختلف مناطق الولاية.

من بينها شاطئ مداغ وشاطئ البرج الأبيض ببلدية عين الكرمة، شاطئ كوراليز، مركب الأندلسيات، شاطئ الأندلس 2، شاطئ نيوبيش ببلدية العنصر، شاطئ المرجان، شاطئ بوسفر، الشاطئ الكبير، شاطئ النجمة، شاطئ بومو، شاطئ كوراليس ببلدية بوسفر، شاطئ رأس فلكون، شاطئ الكثبان، شاطئ ادان، شاطئ المنظر الجميل، شاطئ سان جرمان، شاطئ عين الصافية، شاطئ الجنة، شاطئ بوزفيل، شاطئ تروفيل، شاطئ سان روك ببلدية الترك.

اما ببلدية بئر الجير فتم تخصبص شاطئ عين فرانين للسباحة وشاطئ عين الدفلي، شاطئ دهليس ببلدية قديل، شاطئ سان ميشال، شاطئ كاب كاربون ببلدية ارزيو، وشاطئ مرسى الحجاج، الشاطئ الصغير والشاطئ الكبير ببلدية مرسى الحجاج.

وقد تم اشتراط تدابير وقائية متمثلة في ارتداء القناع الواقي إجباريًا، احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل، وضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن، تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات، قياس درجة حرارة الـمصطافين من قبل عناصر الحماية الـمدنية على مستوى مداخل الشواطئ وتوفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة.