تحديد 55 دينار ثمن الوجبة المدرسية لأطفال الجنوب و45 دينار للشمال

حددت وزارة الداخلية مبلغ 55 دينار، كثمن للوجبة المدرسية لأطفال الجنوب و45 دينار بالنسبة لولايات الشمال.

وحسب التعليمة التي أسدتها وزارة الداخلية لرؤساء البلديات، فإنه ومن اجل ضمان تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية اللازمة سنة 2019،

فإن المبلغ يمكن تعديله بالزيادة أو النقصان، وهذا بفتح اعتماد مالي مسبق أو بالميزانية الاضافية بعد الاشعار النهائي للاعتمادات.

وأضافت ” بعد اشعاركم بالمبالغ المالية النهائية لكل بلدية من هذه الاعانات بعنوان سنة 2019، يجب تسوية الفارق بين المبلغ الممنوح والمبلغ المسجل”.

وهذا اما عن طريق فتح اعتماد مالي مسبق أو عن طريق الميزانية الإضافية لنفس السنة.