تحديد هويتي الإرهابيين المقضي عليهما في خنشلة

تم تحديد هوية الإرهابيين الذي تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء عليهما بمنطقة واد غرغر بلدية ششار بالقطاع العسكري خنشلة بالناحية العسكرية الخامسة، يومي 15 و16 ماي 2025. حسب بيانٍ لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه “إثر عملية البحث والتمشيط التي قامت بها مفارز من الجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد غرغر بلدية ششار بالقطاع العسكري خنشلة بالناحية العسكرية الخامسة، يومي 15 و16 ماي 2025، والتي تم على إثرها القضاء على إرهابيين إثنين (02) واسترجاع أربعة (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، مكنت عملية تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما.”

ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي معلم الهاشمي المكنى “الهاشمي أبو عبد الرحمان” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995. وكذا الإرهابي حركات عصام المكنى “أبو الخير”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013. يضيف بيان وزارة الدفاع.