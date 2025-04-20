أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد خلال ترأسة إجتماع مجلس الوزراء بتحديد سعر أضحية العيد المستوردة.

وحسب بيان مجلس الوزراء تم تحديد سعر أضحية العيد المستوردة بـ4 ملايين سنتيم.

وكانت أوّل باخرة محملة بالأضاحي المستوردة قد رست ليلة أمس بميناء الجزائر، وعلى متنها 15 ألف رأس غنم.

ومن المقرر أن ترسو باخرة أخرى قادمة من رومانيا بميناء الجزائر مساء غد الإثنين، وعلى متنها أزيد من 12 ألف رأس غنم.

وبحسب المعطيات التي تحوزها “النهار أونلاين” فإن عدة بواخر في طريقها نحو موانئ جزائرية أخرى، مثل سكيكدة، عنابة، جيجل ووهران.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر باستيراد مليون كبش تحسبا لعيد الأضحى، بهدف الحفاظ على الثورة الحيوانية بالجزائر، وبغرض كسر حمى الأسعار بالسوق الوطنية.

كما ستستقبل عدة موانئ جزائرية، خلال الأيام المقبلة بواخر مماثلة محملة بأضاحي العيد.