“تحدي الباراسيتامول” على تيك توك يثير قلق الصيادلة بسطيف ودعوة عاجلة للتوعية والتحرك

أعرب الفرع الولائي للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص بولاية سطيف عن قلقه العميق إزاء الانتشار السريع والمقلق لما يعرف بـ “تحدي الباراسيتامول” على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقوم هذا التحدي الخطير على تشجيع المشاركين، خصوصاً من الفئة العمرية الصغيرة، على تناول جرعات مفرطة من دواء الباراسيتامول. في إطار ما يُروَّج له على أنه تحدٍ رقمي، غير أن عواقبه الصحية قد تكون كارثية. بدءاً بالتسمم الكبدي الحاد، مروراً بفشل الكبد، وانتهاءً بالوفاة خلال وقت وجيز في بعض الحالات .

وفي بيان رسمي، حذّر الفرع النقابي من خطورة هذه السلوكيات غير المسؤولة، مشدداً على أهمية تعزيز الرقابة الأسرية والتربوية، وزيادة الوعي بمخاطر الاستخدام العشوائي للأدوية دون إشراف طبي.

كما ناشد الصيادلة بلعب دورهم المحوري في التصدي لهذه الظاهرة من خلال توعية المواطنين بالأضرار الصحية الناتجة عن الجرعات الزائدة من الباراسيتامول. وتنبيه الأولياء بضرورة حفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال والمراهقين. والإسهام النشط في الحملات التوعوية داخل الصيدليات وخارجها حول مخاطر تعاطي الأدوية لأغراض غير علاجية.

وأكد البيان أن الصيدلي يعدّ خط الدفاع الأول في حماية الصحة العمومية، مشدداً على أن هذه الظاهرة تستوجب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً من جميع الفاعلين، بما في ذلك الأسر، والمؤسسات التربوية، والمهنيين في قطاع الصحة.