“تحدي الكاتشب” يجتاح منصة تيك توك

مرة أخرى، أصبحت شبكة التواصل الاجتماعي الصينية TikTok موضع تحدي. لكن على عكس بعض سابقاتها، فإن هذا لا يمثل -مبدئيا- أي خطر على الجنس البشري بشكل عام.

يُطلق على هذا التحدي الجديد اسم “تحدي الكاتشب. ويتعلق الأمر بتقطير الكاتشب على طاولة غرفة الطعام – أو أي سطح آخر، ورؤية كيف سينظف رفيقك الكارثة.

ووفقًا للبعض، فإن هذا التحدي سيسمح لك باكتشاف ما إذا كان الشخص الذي يشاركك حياتك شخصًا عاقلًا أم غير مسؤول.

وبالنسبة لأخصائي وسائل التواصل الاجتماعي جاري نيمام، فإنه لا فائدة من وضع مصير علاقتك بين يدي هذا التحدي.

وقال “الإنترنت مليء بتحديات العلاقات، والناس يحبون أن يروا كيف سيتعامل الآخرون معهم”.

يضيف جاري نيمام: “أعتقد أن هذه التحديات يمكن أن تكون مضحكة إذا لم تأخذها على محمل الجد. لأنه في بعض الأحيان قد لا يقوم شريكك بذلك بشكل صحيح، دون أن يعني ذلك أنه شخص سيء”.

كما تريد الإشارة إلى أن العديد من مقاطع الفيديو الناتجة عن هذه التحديات يجب أن تؤخذ بحذر. فهناك عدد لا بأس به من مقاطع الفيديو المزيفة. في النهاية، ما يهم في عند الزوجين هو التواصل، يجب أن يكون نصفك الآخر موجودًا من أجلك.”