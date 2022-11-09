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قناة النهار

تحدي اللهجات والأمثال الشعبية مع محمد السوري وإبراهيم الشنوي

بقلم النهار أونلاين
تحدي اللهجات والأمثال الشعبية مع محمد السوري وإبراهيم الشنوي
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