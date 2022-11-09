قناة النهار تحدي اللهجات والأمثال الشعبية مع محمد السوري وإبراهيم الشنوي بقلم النهار أونلاين نشر في 09 نوفمبر 2022 - 23:47 شارك غرِّد أرسل 17 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/W2L2h اقرأ أيضا "طالع هابط: الشيخ النوي.. "الجزائر فرحانا بقدوم ضيوفها الاخوة العرب قناة النهار 30 أكتوبر والي وهران ينفي إشاعة إنسحاب شركة فيات ويؤكّد إلتزامها بعقد الشراكة مع الجزائر قناة النهار 08 نوفمبر غليزان : فلاحو منطقة بلعسل يرفعون التحدي ويستغلون أراضي مالحة للزراعة قناة النهار 07 نوفمبر وزير التعليم العالي يشرف على إفتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات قناة النهار 24 أكتوبر أبو الغيط: الإرهـ.اب والميليشيات وأطراف غير عربية تحرض على تدخلات غير حميدة بغرض فرض النفوذ قناة النهار 01 نوفمبر "لعمامرة لوزير خارجية الكويت:" طبّقنا المقولة من القيادة في الكويت.. أول الوافدين وآخر المغادرين قناة النهار 28 أكتوبر الإشتباه بإكتشاف أول حالة لخنفساء وحيدة القرن بواحات النخيل في ورقلة قناة النهار 26 أكتوبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد قناة النهار 31 أكتوبر جزائريون: رزيقة .. عصامية تحقق حلمها بقتح ورشة خاصة لتعليم فنون الطبخ قناة النهار 31 أكتوبر "شوفو حكايتي: مـ.ـأساة حقيقية أم تتخلى عن أطفالها الثلاثة تروي معاناتها.. "تمرددت ورقدت في الشوارع قناة النهار 23 أكتوبر