تحدي على “تيك توك” يرغم “هيونداي” على دفع 200 مليون دولار تعويضات

تعتزم شركة تصنيع السيارات هيونداي الكورية الجنوبية دفع ما قيمته 200 مليون دولار كتعويض لمالكي سيارات من تصنيعها في الولايات المتحدة الامريكية.

وجاء هذا القرار عقب تعرض إلى سلسلة سرقات وحوادث ناجمة عن تحد حقق إنتشاراكبير على تطبيق الـ “تيك توك” الصيني.

وحسب بيان شركة هيونداي فإنها توصلت إلى إتفاق لإنهاء دعاوي قضائية جماعية من خلال تعويض 9 ملايين مالك لسيارات هيونداي من طراز “توسان”، “سانتا في” و” إيلانترا”.

وبدأ التحدي على منصة تطبيق تيك توك سنة 2022 تحت إسم “كيا تشالنج”. حيث اظهر لصوصو بعرفون بإسم مستعار” كيا بويز ” عبر مقطع فيديو يظهر كيفية تشغيل سيارات معينة بالقوة من خلال إستخدام سلك “يو إس بي _usb “.

ووفق وكالة سلامة الطرق السريعة الامريكية إرتفع عدد السرقات بشكل كبير كما خلف 14 حادثة مرورية على الأقل ووفاة 8 أشخاص بسبب هذا التحدي.