تحذيرات لطالبي تأشيرة هذه الدولة

حذرت دائرة خدمات الهجرة الأيرلندية (ISD) عملاء التأشيرات من توخي الحذر من المحتالين. عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبر الإنترنت.

من خلال بيان، أبرز ISD أنه لا يمكن تقديم طلبات التأشيرة الأيرلندية، إلا من خلال موقع AVATS الرسمي.

لا يمكن إنشاء طلبات التأشيرة الأيرلندية وتقديمها إلا على موقع AVATS الرسمي: AVATS (inis.gov.ie).

إذا كنت تقوم بتقديم طلب للحصول على تأشيرة أو الدفع المرتبط به على أي موقع ويب آخر. فمن المحتمل أنك تستخدم موقعًا مستنسخًا أو احتياليًا، ولن يتم استلام طلبك أو معالجته بواسطة مكتب التأشيرات.

كما دعا قسم تقديم خدمات الهجرة جميع المتقدمين إلى معالجة أسئلتهم ومخاوفهم إلى AVATS.

الحالات التي يتعرض فيها المتقدمون للاحتيال عند التخطيط للتقدم للحصول على تأشيرة ليست قليلة. حيث تدعو سفارات ومراكز التأشيرات المتقدمين إلى الحذر من المحتالين.

في وقت سابق من هذا العام، قال متحدث باسم شركة طلبات التأشيرة VFS Global. إن المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم موظفون في هذه الشركة كانوا يبيعون مواعيد تأشيرة شنغن المزيفة.

وبحسب المتحدث الرسمي، فقد كانت هناك زيادة في عدد المحتالين الذين يقدمون مثل هذه الخدمات.

علاوة على ذلك، في جوان من هذا العام، تم القبض على عدد من سبعة متقدمين. كانوا يحملون وثائق مزورة من أجل التقدم للحصول على تأشيرات لإيطاليا. من قبل اثنين من أفراد الأمن في VFS Global، مركز طلبات التأشيرة (VAC)، في العاصمة الهندية، دلهي.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن هذه الوثائق تم تقديمها لمقدمي الطلبات من قبل اثنين من الوكلاء. المقيمين في دلهي مقابل مبلغ يتراوح بين 30 ألف إلى 55 ألف روبية هندية.

ووفقا للأرقام الصادرة عن دائرة الهجرة الأيرلندية، في النصف الأول من العام الماضي وحده. تلقت البلاد ما مجموعه 64302 طلب تأشيرة، حيث قدم مواطنو الهند ونيجيريا أكبر عدد من الطلبات.