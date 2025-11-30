تحذيرات من إستعمال الكحل.. وفاة رضيع وحالات تسمم!!

حذّر قسم علم السموم، بالمركز الإستشفائي الجامعي لباب الوادي بالعاصمة، من زيادة مقلقة في حالات التسمم الحادّ بالرصاص، وهي الحالات المرتبطة باستخدام الكحل عن طريق الفم، لأغراض طبية وتقليدية.

وكشفت ذات المصلحة الصحية، في منشور على صفحتها بفايسبوكـ، عن تسجيل عدة حالات خطيرة.

وتوفي رضيع يبلغ من العمر 14 شهرًا “مستوى الرصاص في الدم 102 ميكروغرام/لتر”.

كما دخل رضيع يبلغ من العمر 19 شهرًا إلى المستشفى لفترة طويلة، “مستوى الرصاص في الدم 52,5 ميكروغرام/لتر”.

وتم تسجيل مضاعفات خطيرة لدى رضيع يبلغ من العمر 12 شهرًا “مستوى الرصاص في الدم 722,4 ميكروغرام/لتر”.

فيما اشتبه في إصابة رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر، بحالة تسمم حادة بالرصاص “لم يتم قياس مستوى الرصاص في الدم”.

وتشير هذه المستويات إلى تسمم حاد ومميت، حيث يحتوي الكحل على كميات عالية جدًا من الرصاص.

وذكر المستشفى، بأن منظمة الصحة العالمية حددت عتبة الإنذار عند 50 ميكروغرام/لتر من الرصاص لدى الأطفال.

والرصاص مادة سامة عصبية قوية، وهي خطيرة بشكل خاص على الأطفال والرضع. ويمكن أن تسبب فقر دم حاد، وتشنجات، وغيبوبة، والوفاة.

وفي حالة النجاة، فإن المخاطر هي تأخر نفسي حركي لا رجعة فيه، اضطرابات سلوكية وعجز إدراكي دائم.

وتعرض هذه الممارسات حياة ومستقبل هؤلاء الأطفال للخطر بشكل مباشر.

ومن جهتها، حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من استعمال الكحل عن طريق الفم، بعد ظهور عدة حالات خطيرة، من بينها وفاة رضيع يبلغ من العمر 14 شهرا، بعد تسجيل مستوى رصاص مرتفع، كما ذكر المستشفى.

وقالت المنظمة، أن مادة الرصاص متواجدة بنسبة كبيرة في الكحل المتواجد في السوق.

ونصحت المنظمة كافة المستهلكين بالتوقف الفوري عن استعمال الكحل لكل الفئات إلى غاية تطهير السوق.