تحذيرات من الإفطار مباشرة على هذه المأكولات

قال فوزي رمضان المشروبات الغازية

وأفاد فوزي رمضان شرب مشروب غازي ل 33 سل يساوي 7 قطع سكر. ما يعني نقص المناعة بنسبة 35%؛ وفق دراسات علمية.

وأضاف بالقول “من يشرب قارورة 1ل للمشروبات الغازية بأنواعها. معناه تناول 24 قطعة سكر مناعته تنقص 97% في تلك الفترة”.

وتابع فوزي رمضان “الغذاء المفضل للخلايا السرطانية هو الغليكوز الموجود. بكثرة في السكر الابيض والذي يشكل الأورام الصغيرة”.

وأكد أن علاج هذه الأورام بالصوم والجوع والابتعاد عن السكر. لذلك شرع الله لنا الصيام كفرصة ذهبية للتخلص من السموم.

كما كشف فوزي رمضان أن دراسة حديثة الاوروبي يتناول اقل من 35 كغ من السكر سنويا. عربيا أزيد من 50 كغ بكثير للشخص الواحد .

وأضاف فوزي رمضان “من يفطر مباشرة على المشروبات الغازية. قد يؤدي ذلك مع مرور الوقت الى القصور الكلوي وهذا سبب رئيسي لذلك”.

من جانب آخر، أكد فوزي رمضان أن التدخين للاسف يقتل مناعة الإنسان بسبب النيكوتين. وهو السبب الرئيسي لسرطان الرئتين في العالم هذه السنوات.

وشدد على ضرورة عدم أكل وجبة واحدة دون انقطاع عمد الافطار. حيث من الأفضل تقسيم الوجبات، بين وقت الافطار ثم صلاة المغرب ثم أكل خفيف. فصلاة التراويح وبعدها أكل وجبة ثالثة.

وقال إن اهم مادة تفيد في رفع مناعة الجسم هي الحبة السوداء تناولوها بكل اشكالها. وانواعها في موائدكم هي مفيدة جدا.