تحذيرات من السفر إلى جنوب فرنسا لهذا السبب

ظهرت تحديرات صحية مؤخرا، من السفر إلى جنوب فرنسا، بعد أن أكد علماء أنها أصبحت موطنا لحمى الضنك.

وحسب ما أورده موقع “سكاي نيوز العربية”، أصيبت بريطانية تبلغ من العمر 44 عاما، بحمى الضنك عند سفرها إلى قرية صغيرة بالقرب من نيس في جنوب فرنسا، في سبتمبر الماضي.

وعانت المرأة من الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدي الأحمر لمدة 3 أيام. لكنها لم تكن بحاجة إلى أي علاج طبي وتعافت تماما.

وحذر خبراء الصحة حذروا من أن المرض قد يتفشى هناك بشكل أكبر بسبب تغير المناخ.

ويعود السبب إلى أن بعوض النمر الآسيوي، الذي يحمل الفيروس، ينتشر في درجات حرارة أكثر دفئا. لذا فإن هناك مخاوف من أنه يمثل الآن تهديدا صحيا ناشئا في جنوب فرنسا.

هذا ولا تسبب حمى الضنك، التي تنتشر عن طريق لدغة البعوض المصاب، أي أعراض لدى ما يقدر بثلاثة أرباع الحالات. وغالبا تسبب أعراضا خفيفة، تشبه أعراض الأنفلونزا.

كما أن أقلية صغيرة من الناس يعانون من الصداع، وآلام المفاصل الشديدة. وحتى النزيف الداخلي الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وأبلغت الوكالة الإقليمية للصحة في فرنسا (ARS)، بين جوان وسبتمبر 2022 عن 3 حالات تفشي منفصلة لفيروس حمى الضنك لدى أشخاص في فرنسا، لم يسافروا للخارج.

ويتمتع الجنوب الفرنسي بالمزيج المناسب لانتشار حمى الضنك، من حيث المناخ الدافئ، ووجود البعوض. وعدد كبير من المسافرين العائدين من رحلات إلى بلدان استوائية.

وانتشرت حمى الضنك عدة مرات هناك في السنوات الـ15 الماضية، لكن الأحدث هو الأشد حتى الآن.