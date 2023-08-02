تحذيرات من السفر إلى هذه المدن البرتغالية

صنف المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي (IPMA) منطقة فارو وأرخبيل ماديرا. تحت تحذير أصفر مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وفقًا للسلطة ، ستظل كلتا المنطقتين تحت تحذير أصفر حتى يوم الخميس، مع ارتفاع درجات الحرارة باعتبارها العامل الرئيسي.

يكشف IPMA أيضًا أن لشبونة ستكون ضمن نفس الفئة ، وأن أكثر من 50 بلدية في منطقة الشمال والوسط. بالإضافة إلى Altro Alentejo و Algarve ، معرضة لخطر الوقوع في الحرائق.

وزاد خطر اندلاع حرائق الغابات بشكل كبير في دول جنوب أوروبا. في الأسابيع القليلة الماضية. تم تسجيل تسع ضحايا في جنوب أوروبا. بينما وصل عدد الضحايا في شمال إفريقيا وحدها إلى ما يقرب من 40 بسبب الظروف الجوية القاسية.

وبشكل أكثر تحديدًا ، لقي طياران حتفهما أثناء محاربة انتشار الحرائق في جزيرة رودس اليونانية. بينما تم إجلاء الآلاف من السكان من منازلهم وتم تشغيل عشرات الرحلات الجوية عائدين إلى ديارهم.

كما تسببت حرائق الغابات في إيطاليا في وقوع ثلاث إصابات في الجزء الجنوبي من البلاد. بالإضافة إلى أضرار جسيمة بينما وصل عدد ضحايا العواصف التي حدثت في الأسابيع الماضية إلى أربعة. بينهم شاب يبلغ من العمر 16 عامًا كان في رحلة تخييم.

وكان هذا أحد أسوأ أسابيع السنة بالنسبة لليونان. حيث كانت تتعامل مع حرائق الغابات التي شوهت الأرض وكذلك جعلت الهواء ملوثًا بشدة.

ومن المتوقع أن يكون لظروف الطقس القاسية تأثير خطير على صناعة السياحة في البلاد. والتي تولد حوالي عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.